Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Nella chiacchierata col quotidiano torinese, si è soffermato sul grande momento di forma attraversato da Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, giovani talenti arrivati questa estate in prestito dalla Juventus. "Un loro rientro alla base già a gennaio? Per noi sono ragazzi fondamentali, partiamo da questo. Dopodiché, dati i rapporti che ci sono tra le due società, uno si siede e ne discute. Siamo una società amica della Juve, perciò se c’è la possibilità di essere tutti contenti eventualmente se ne potrebbe parlare. L’accordo su questi tipi di prestiti prevede il valorizzare i giocatori per noi nell’immediato, perché possono darci un contributo importante, e in prospettiva futura per i grandi club".



ALTRI NOMI SULLA LISTA - Alla luce delle ottime relazioni tra i due club, Angelozzi non chiude alla possibilità di attingere ulteriormente alla rosa dei giovani di maggiore prospettiva in casa bianconera per completare il suo organico. Il centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi-Caviglia, rimasto a Torino dopo l’ottima prima parte della scorsa stagione al Sudtirol e passato poi alla Salernitana nella seconda metà, e il difensore classe 2005 Dean Huijsen sono due profili molto graditi al Frosinone: "Sono due ragazzi interessanti che ci piacciono e abbiamo seguito, non le nego che ci avevamo provato già in estate. Vediamo cosa si può fare a gennaio…".