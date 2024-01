Frosinone, Angelozzi: 'Soulè resta con noi, ha rifiutato anche l'Arabia Saudita'

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Hellas Verona: "Soulé è determinante per noi, è quarto nella classifica dei bomber di A. Avere un ragazzo di venti anni che ha già fatto 9 gol come Lukaku è determinante. Primo o secondo per dribbling in tutta Europa, è un ragazzo che ha ancora tanto da dare. Vero che è stato richiesto dall'Arabia ma resterà al cento per cento a Frosinone per scelta del ragazzo. Ha avuto una proposta importante, tanti soldi sia alla Juve che al ragazzo ma ha preso un impegno e resterà al Frosinone almeno fino a giugno".