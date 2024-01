Frosinone, Angelozzi: 'Tanti club su Caso, ma non è sul mercato. Cheddira...'

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato a Tele Bari delle prossime mosse di mercato, soprattutto in uscita: "Baez e Bidaoui? Vediamo. Anche loro potrebbero aver voglia di giocare con più continuità. Soprattutto Bidaoui è sul mercato, Baez invece ha anche fatto gol alla Juventus e il mister lo tiene in considerazione. Entro il dieci farà una visita e valuteremo il suo problema muscolare. Al momento non c'è stata una richiesta del Bari. lo sarei felice di fare altre operazione di mercato con il mio ex club, ma Polito sa benissimo come muoversi. Vediamo, al momento davvero non posso dire altro. Caso? Posso garantirvi che in B lo vorrebbero tutti, ma anche dalla A hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Non è sul mercato. Prima di cedere un calciatore cosi bisognerebbe pensarci davvero tanto. Cheddira? Un ragazzo sempre positivo. Crediamo in lui e siamo convinti ci darà grandi soddisfazioni nel corso di questa stagione".