Ad ottobre sembrava vicinissimo alla Spal. Saltato lo scambio con Marko Jankovic, l'attaccante Matteo Ardemagni è invece rimasto al Frosinone, dove oggi però sembra davvero fuori dal progetto di Nesta.

Escluso dalla lista dei convocati per la partita di Coppa Italia di sabato contro il Brescia (poi finita 2 a 1 per i ciociari), non è nemmeno stato considerato dal mister tra le soluzioni offensive a disposizione della squadra, elencate in conferenza stampa: "Abbiamo tante alternative, Novakovich che fa sempre un gran lavoro, Federico (Dionisi, ndr) e Camillo (Ciano) oltre allo stesso Piotr" riportano da TuttoFrosinone.com. "E poi c'è anche la possibilità di impiegare Tribuzzi sulla trequarti dove abbiamo Rohden". Nessun accenno, appunto, ad Ardemagni, che a gennaio potrebbe quindi partire.