La seconda giornata di Serie A si apre con Frosinone-Atalanta, con calcio d'inizio alle ore 18.30 di sabato 25 agosto e con diretta tv e in streaming sia su Dazn che su Sky (canale 202 Sky Sport Calcio) e quindi Sky go e Now.



LE ULTIME - Dubbio Cheddira per Di Francesco, che valuta se lanciare il neo arrivato dal primo. Turati non ci sarà fra i pali dopo la squalifica per blasfemia. Musso ancora avanti a Carnesecchi per Gasperini che ha il dubbio Toloi non al meglio in difesa. Bakker ancora out mentre pronta la staffetta De Ketelaere-Pasalic. Zapata è rimasto a Bergamo per giocare, parte avanti a Scamacca.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Zapata.