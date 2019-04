L'allenatore del Frosinone Marco Baroni presenta in conferenza stampa il match con la Fiorentina: "Sicuramente è una gara bellissima, stimolante, affascinante - riporta frosinonecalcio.com - Giochiamo contro una squadra, in uno stadio e di fronte ad un pubblico importanti allo stesso modo. Per noi ci sono tutte le motivazioni giuste, la consapevolezza delle difficoltà ma anche la voglia di fare una prestazione di alto livello. Occorrerà questo per fare punti a Firenze. Per quanto riguarda il turnover, debbo valutare le condizioni dei singoli. Qualche innesto ci sarà ma rientra nella logica di avvicendare chi in queste gare ha giocato di più. Ma la formazione si discosterà poco da quella che ha giocato la gara con il Parma. Forse qualche energia fresca in più, qualche cambio. Per quanto riguarda il nostro sistema di gioco, non ci saranno variazioni. Cambierò poco rispetto al Parma? Penso di sì. Dipende molto dalla valutazione di qualche singolo che vedremo di verificare domattina. Prima vittoria casalinga arma in più? Tutte le vittorie in questo campionato possono rivelarsi, anzi devono essere uno stimolo. Tra l’altro, specialmente quando arrivano dopo un’ottima prestazione. Dobbiamo riprendere il filo di quel discorso lasciato tre giorni fa, anche se ci sono tre gare sulle spalle il nostro intento è fare una prestazione importante cercando di sbagliare poco, sfruttando questa ulteriore iniezione di fiducia che abbiamo avuto. La Fiorentina gioca in casa, vuole far bene. Ogni squadra porta dentro di sé delle motivazioni. Noi dobbiamo pensare a sfoggiare una prestazione attenta, vogliosa e coraggiosa. Quindi grande corsa, attenzione alle varie fasi del match e coraggio di giocare la partita. Vincere a Firenze? Io credo che nella nostra situazione è inutile fare calcoli. Dobbiamo andare in campo per dare tutto. Da ogni punto di vista: fisico, tattico e mentale. La ricerca di una vittoria passa da una prestazione superlativa. Noi dovremo andare a ricercare questo"