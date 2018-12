Marco Baroni, nuovo allenatore del Frosinone, in conferenza ha parlato così del pareggio contro l'Udinese: "Abbiamo cambiato la squadra nel modulo perché avevamo bisogno di compattezza senza rinunciare al gioco, noi dobbiamo venire fuori dalle prestazioni attraverso il gioco, giocavamo contro una squadra che ha gamba, fisicità, siamo stati poco nella nostra area di rigore, abbiamo difeso bene, abbiamo creato delle occasioni e siamo riusciti a costruirci l'azione del rigore. Abbiamo lavorato sulla testa in questa settimana e mi fa piacere la prestazione che ci può dare fiducia. Questa gara ci darà la convinzione per la prossima davanti al nostro pubblico, faremo vedere che questa è una squadra che vuole combattere, una squadra che non si dà mai per vinta. Il tempo è tiranno, ci sono energie da recuperare. La nostra era una squadra che esponeva troppo i centrocampisti, ho aggiunto un centrocampista, oggi abbiamo fatto bene, dobbiamo consolidare palla, trovare ordine, giocare con gli esterni. Adesso ci siamo dati un segnale, ora affrontiamo una grande squadra, con questa consapevolezza ce la giocheremo. La squadra era ordinata anche per attaccare, Crisetig e Pinamonti sono entrati bene in partita, devo portare dentro gente che sente il clima della gara, ho cercato di mettere anche forza, presenza fisica, sono contento. Pinamonti mi ha colpito per l'energia, la voglia, la determinazione, se va così forte va in campo".