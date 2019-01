Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Formazione? Ariaudo non ci sarà, mentre Salamon si è allenato ed è da valutare. Zampano e Ciofani sono out, così come Bardi, oltre agli squalificati Ciano e Capuano. Sono tanti gli assenti, ma non ho dubbi che faremo una grande prestazione. Mercato? Non ne voglio parlare ora, se ne stanno occupando i direttori. In questo momento ho utilizzato Beghetto, Zampano e Ghiglione, vedrò anche Molinaro. Stiamo lavorando con gli uomini che abbiamo al meglio. Paganini è rientrato venerdì, ed è reduce da una situazione molto delicata. Vediamo se potrà essere convocato per la sfida di domani. Sammarco? Ha grande esperienza, nel ruolo di playmaker può farci molto comodo. È un giocatore che dovrà darci il suo apporto".