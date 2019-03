Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa dopo il ko contro l'Empoli: "Ho cercato di spostare l'attenzione su questa gara. Noi dobbiamo guardare noi stessi non gli altri. Fino al rigore non stavamo facendo male, gestivamo bene il pallone. Dopo il rigore siamo spariti rischiando anche di avere un tracollo, basti vedere il secondo gol. Ho sperato di non soccombere, nell'intervallo ho provato a tirare le file perchè era per me un aspetto mentale".



SULLA SALVEZZA - "Noi dobbiamo alleggerirci di tutto e pensare solo a giocare. Sembrava un calo fisico e invece nella ripresa abbiamo corso. Era solo un problema mentale. Il secondo gol ha dell'incredibile perchè abbiamo commesso quattro errori non uno e per me è riconducibile solo ad un problema mentale. Se a Genova in dieci abbiamo lottato e portato a casa un risultato oggi dispiace e mi scuso con i tifosi".