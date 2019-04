Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "L'Inter ha grandissima qualità, ha trovato equilibri e certezze. Noi dobbiamo fare una partita di grande aggressività, con la massima attenzione in difesa, senza però rinunciare alla fase offensiva. Ci proveremo, abbiamo il dovere di credere nella salvezza, passa tutto da noi, dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Formazione? Quasi certamente giocheremo con il 3-5-2, devo valutare un paio di situazioni a centrocampo e in attacco. Salamon e Viviani sono gli unici indisponibili. Ariaudo si è allenato regolarmente e sarà al centro della difesa, conto molto sulla sua presenza. Paganini oggi si allena con la squadra, anche Gori e Sammarco sono recuperati. In questo momento c'è bisogno di tutti, perché chi scende in campo, anche se non tra i titolari, può essere decisivo".