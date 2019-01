Il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Bologna: "Abbiamo sfruttato molto bene la superiorità numerica. Era una partita molto tesa per entrambe, i ragazzi l'hanno affrontata al meglio, devo fare loro i complimenti perché dopo l'Atalanta, in cui non mi era piaciuto l'atteggiamento, che era stato troppo passivo, oggi siamo tornati sui livelli delle prime uscite. Con il Milan e l'Udinese sono venuti i risultati. Spero che questa vittoria serva al gruppo per la fiducia, per capire che ci siamo, ci si può stare e ce la dobbiamo giocare. Risultato con una big? In questo momento non dobbiamo guardare la classifica, ma a noi stessi. Abbiamo visto con il Milan che se giochiamo in una certa maniera, con una certa intensità, si può ridurre il gap. Una squadra come il Frosinone non deve buttare via niente, il calcio ci lascia aperte anche queste situazioni. I nuovi? Erano arrivati da pochi giorni ho voluto seguire un po' di coerenza di chi ha lavorato con me, anche se per poco. Avevo bisogno di risposte, per i nuovi arrivi ci sarà tempo, devono darci una mano, per la maggior parte hanno scelto di venire a Frosinone. Fioretto in caso di salvezza? Sicuramente".



Come risponde a De Laurentiis? "Io posso dire che mi dispiace, il nostro presidente ha già risposto. Io non entro in queste situazioni. Sappiamo che sarà un percorso in salita, ma a me piacciano le sfide difficili come queste.