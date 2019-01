Dopo la pesante sconfitta interna contro l'Atalanta, il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha parlato in sala stampa:



Una sconfitta meritata e senza attenuanti. Quanto hanno pesato gli assenti?

"Devo dire che fino al secondo gol siamo stati in partita. A prescindere dal risultato avevo chiesto ai ragazzi una partita importante. Affrontavamo una squadra fortissima in salute. Degli assenti non mi va di parlare, non mi appello a ciò. Ci può stare la sconfitta contro l'Atalanta, ma non con questo passivo. Bisogna sempre rimanere in partita".



Bisogna preoccuparsi dove la sfida odierna, o c'è ancora rimedio?

"Io sono un tipo tenace, e non voglio sentire queste cose. Dobbiamo lavorare, anche perchè questa sconfitta fa male. C'è da metter dentro qualcosa; non è sufficiente giocare senza pressing. Abbiamo fatto crossare facilmente; siamo stati indifendibili. Nonostante ciò vedo dei margini importanti. Testa al Bologna, anche perchè recupereremo svariati calciatori che oggi erano indisponibili". E' convinto che in sede di calciomercato non servano due esterni da 3-5-2?

"Se guardo la partita di oggi direi di sì. Ma vanno prese in analisi anche le partite antecedenti. Io voglio cambiare l'atteggiamento di questi ragazzi, non dobbiamo partire già vinti. Il mercato? Ribadisco, non mi compete".



Dopo la prestazione odierna cosa vuole dire ai tifosi?

"Sono stati il migliore in campo, in quanto ci hanno sostenuto fino alla fine. Contro un avversario così forte, abbiamo provato a fare qualcosa fino allo 0-2. Penso che il raddoppio ci abbia fatto uscire dall'incontro. Non sono abituato a fare vittimismo. La prestazione di oggi ci deve fare male, punto".



Tornando al calciomercato, cosa aspettarci da possibili innesti?

"Abbiamo bisogno di calciatori consapevoli della sfida che andremo ad affrontare. Solo questo posso dire. C'è la volontà di migliorarci".