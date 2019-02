Il tecnico del Frosinone Marco Baroni parla in conferenza stampa della sfida di campionato contro la Juventus: "E’ una partita complicata, il pronostico parla chiaro. Io e la squadra in questo momento siamo particolarmente concentrati a gestire questo entusiasmo. La squadra ha bisogno di averne ma anche di crescere, migliorare e l’obiettivo è quello di andare a Torino consapevoli che nella bellezza e nel fascino della partita e nelle stesse difficoltà insite in questa sfida c’è la possibilità e la voglia di andare a cercare una prestazione importante che ci permetta di continuare a crescere nel nostro percorso”.



LA GARA - “Non ci sono grandi problemi di recupero, anche perché poi nell’avvicinarsi a questa gara tutti vorrebbero giocarla. Per me questo aspetto è importante, ci ha aiutato anche a recuperare le energie. Squadra che vince non si tocca… poco, diciamo. Ciofani, Pinamonti O Trotta? Sono giocatori che saranno tutti della partita. Pinamonti ha recuperato, oggi l’ho rivisto molto bene. Per Trotta vale il discorso fatto a Genova dove ha dato un buon contributo, può dare molto di più. Salvo qualche riflessione da fare, non cambieremo molto, penso ad un paio di cambi. E saranno della partita sia Daniel che Pinamonti che lo stesso Ciano. Il lavoro degli attaccanti sarà fondamentale”. JUVE - “Con la Juve in questo momento sembra quasi una partita difficile da giocare. La Juve e Allegri stanno facendo qualcosa di straordinario. Da loro nessun tipo di abbassamento di tensione, dovremo noi trovare, colme ho già detto, nella bellezza di questa sfida la voglia di andare in campo per fare una prestazione straordinaria. Firmare per il pari? Sì”.