Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo: "Capuano potrebbe essere della gara, ci saranno Ariaudo e Brighenti. Valuterò tutte le situazioni. Simic? Il ragazzo mi ha parlato in queste ultime settimane, ma devo anche seguire una coerenza. È arrivato, si è infortunato ed è stato fuori. Ora non so se portarlo dentro dopo tanto tempo, dipenderà dalle situazioni della gara. Voglio valutare se giocheremo con tre attaccanti dall'inizio o se a partita in corso. Devo valutare Paganini che ha preso un brutto pestone e dobbiamo capire se è convocabile. Non avendo Gori e Chibsah, se mancherà anche Paganini giocherà Valzania. Inizialmente credo sarà 3-5-2. Dionisi? Giocherà dal primo minuto. Dionisi-Ciofani? Vediamo, Trotta ha giocato bene a San Siro".