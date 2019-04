Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: "Sarà una partita difficilissima, dovremo stare attenti a tutte le situazioni. Qualcuno è più affaticato, dovrò fare le mie valutazioni, ma l'importante è che ci sia attenzione per provare a fare il maggior numero di punti possibili da qui a fine campionato. Non vogliamo lasciare nulla di intentato e fare prestazioni importanti".



SU CASSATA E PINAMONTI IN NAZIONALE -"Sono molto contento per loro, sono due ragazzi con un grande futuro davanti. L'importante è che continueranno a lavorare senza mai mollare".