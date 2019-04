Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Noi possiamo giocare solo con ritmo e aggressività. Le vittorie danno fiducia ed autostima, ora recuperiamo le energie per affrontare la prossima partita, che sarà difficile. La vittoria è la miglior medicina, dà sicurezze al lavoro che fai, autostima e convinzione. Abbiamo fatto ottime gare anche in alcune sconfitte, tipo con la Spal, ma in queste due gare abbiamo raccolto i frutti. Firenze è la mia città, nella Fiorentina ho fatto il settore giovanile e per me è sempre piacevole tornare, anche da avversario. Salvezza? Ci crediamo, non ci costa niente".