Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "Gori è una soluzione che sto valutando in maniera molto convinta. Valzania è un calciatore che non ho abbandonato, ma può interpretare quel ruolo in maniera diversa. In difesa giocheranno sempre gli stessi tre perché voglio dare continuità. Paganini giocherà, Viviani ieri ha preso una botta ma sta bene, così come Maiello".