Frosinone, bicchiere mezzo pieno. E la rincorsa salvezza continua

Il grande dubbio: due punti persi o uno guadagnato? Ieri pomeriggio, dopo lo, il pensiero di gran parte dei tifosi deltendeva ad esplicitare questo interrogativo. Paradossale sotto certi versi, visto lo spessore dell’avversaria affrontata. Lasciando lo stadio, si udiva lo scambio di opinioni diverse. Dai pessimisti (“Bisognava segnare nelle occasioni avute, che spreco…”), agli ottimisti. E di quest’ultima cerchia, dominante a dire il vero, fa parte anche: “Io parlerei di bicchiere mezzo pieno - ha detto nella conferenza stampa post gara - per quello che è stato il nostro ottimo primo tempo nel quale abbiamo messo in grande difficoltà un Bologna che voleva continuare a palleggiare come fa spesso con le grandi squadre. Noi siamo stati bravi nelle pressioni e nell’andare a creare situazioni di pericolo e, magari, siamo stati invece meno lucidi nella scelta finale, dell’ultimo passaggio. Probabilmente anche condizionati dal momento di classifica che viviamo.. Tutto deve passare attraverso questa mentalità e la voglia di salvezza mostrata contro una squadra che, non a caso, è quarta”.

E l’analisi non fa una piega, perché la positività merita di ritagliarsi un ruolo rilevante. La sfida del “Benito Stirpe” lascia in eredità aspetti incoraggianti dai quali poter. Il Leone dinanzi si trovava la squadra rivelazione di questa Serie A. Per identità di gioco e modo di stare in campo, una delle espressioni più autentiche del calcio moderno. Eppure, mai come ieri gli uomini di Thiago Motta hanno faticato nell’imprimere pulizia e velocità al loro palleggio nonostante la gestione imperante del possesso (66% e 34% il confronto), sviluppatosi principalmente nella rispettiva metà campo (64%, il restante 36% in quella frusinate, ndr). Merito dell’atteggiamento assunto dai giallazzurri, resi più equilibrati ed efficaci dal nuovo vestito tattico cucitoli su misura - con tempistiche fin troppo tardive - da Di Francesco. Passare al 3-4-2-1 si è confermata prolifica come scelta, poiché portatrice di. La squadra concede meno (terzo clean sheet stagionale, ndr) e presidia meglio il rettangolo verde, senza però rinunciare ai principi guida spesso attuati da inizio stagione. In tal senso, ad esempio,hanno creato non poche difficoltà alla risalita del campo bolognese. Prezioso il lavoro svolto da, apparso in crescita.

, quella che spesso - non a caso - ha portatoa rompere la linea arretrata con spostamenti in avanti su Aebischer. Ma anche idee ben definite in costruzione una volta riconquistata la sfera, consempre pronti ad accompagnare la manovra sugli esterni. L’opportunità divoratasi danel primo tempo, restando in tema, è nata proprio da un tentativo di pressione immediata su Calafiori dopo un pallone perso. E nel novero di note liete, non può essere ignorata la bella prova sciorinata in mediana da, affermatosi tra l’altro come. Sugli scudi, miracoloso prima su Aebischer e poi allo scadere su Ndoye nelle uniche due circostanze in cui la retroguardia ha pericolosamente sbandato. Tutte buone indicazioni, fondamentali per fortificare lo spirito battagliero di un gruppo che intende giocarsela fino alla fine per la permanenza in A nonostante le intemperie di un percorso fin qui tortuoso e che, forse, vede accendersi qualche luce di speranza. I ciociari si sono portati a quota 26 punti, a -1 dalla quartultima posizione che garantirebbe la salvezza. Un margine minimo, pronto ad accompagnarli verso la sfida esterna di domenica contro il Napoli. La rincorsa continua, e in questo caldo lunedì di aprile il bicchiere rimane mezzo pieno.