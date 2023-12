Il Frosinone ha praticamente già definito i primi due rinforzi sul mercato di gennaio. In arrivo per la difesa il centrale Dean Huijsen dalla Juventus e l'esterno Nadir Zortea dall'Atalanta. Inoltre è stato bloccato l'attaccante esterno franco-algerino Fares Ghedjemis (classe 2002), in forza al Rouen.