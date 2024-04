Frosinone-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

si sfidano allo Stirpe nel lunch match domenicale della 31esima giornata di Serie A. In palio, fra la squadra die quella dici sono punti pesantissimi, sia per la salvezza, per quanto riguarda i ciociari, che per la zona Champions, per quel che concerne gli emiliani. All’andata fu il Bologna ad imporsi contro la formazione gialloblu col risultato di 2-1. Le due squadre arrivano rispettivamente da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, il Frosinone, e da quattro vittorie e una sconfitta, il Bologna.

• Partita: Frosinone-Bologna• Data: Domenica 7 aprile• Dove: Stadio Benito Stirpe• Orario: ore 12.30• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.• Streaming: DAZN, SkyGo, NOW.• Competizione: 31ª giornata di Serie AFrosinone-Bologna è una coesclusiva DAZN-Sky: nel primo caso si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv, nel secondo sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Nel Frosinone, Eusebio Di Francesco deve decidere se giocare a tre o a quattro dietro: nel primo caso dentro Brescianini. Sarà titolare Reinier, reduce dalla rete di Genova.Nel Bologna di Thiago Motta, Ravaglia può scalzare ancora Skorupski tra i pali, mentre Saelemaekers e Aebischer sono in vantaggio su Ndoye e Fabbian. In attacco, torna Zirkzee dal primo minuto.FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.