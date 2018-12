Frosinone-Cagliari 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 13' p.t. Cassata (F), 31' s.t. Farias (C).



Assist: 13' p.t. Zampano (F), 31' s.t. Joao Pedro (C).



Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano ; Zampano, Chibsah, Maiello (40' s.t. Ciano), Beghetto; Cassata (24' s.t. Crisetig), Campbell (24' s.t. Pinamonti); Ciofani. All. Longo.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Bradaric (16' s.t. Faragò), Ionita (35' s.t. Dessena), Barella; Joao Pedro; Sau (16' s.t. Farias), Pavoletti. All. Maran.



Arbitro: Serra di Torino.



Espulsi: 40' s.t. Barella (C) per doppia ammonizione.



Ammoniti: 32' p.t. Cassata (F), 33' p.t. Ceppitelli (C), 36' p.t. Bradaric (C), 40' p.t. Srna (C), 8' s.t. Barella (C), 15' s.t. Joao Pedro (C), 46' s.t. Farias (C).