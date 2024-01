Frosinone-Cagliari 3-1: il tabellino

Roberto De Luca

Frosinone-Cagliari 3-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 26’ p.t. Sulemana (C), 19’ s.t. Mazzitelli (F), 30’ s.t. Soulé (F), 51’ s.t. Kaio Jorge).



Assist: 19’ s.t. Harroui (F), 51’ s.t. Zortea (F).



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Gelli (dal 48’ s.t. Bonifazi); Mazzitelli, Barrenechea; Soulé (36’ s.t. Ghedjemis), Brescianini, Reinier (15’ s.t. Harroui); Cheddira (15’ s.t. Kaio Jorge). All. Di Francesco.



CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Wieteska (dal 26’ s.t. Goldaniga), Dossena; Nandez, Sulemana, Prati (dal 31’ s.t. Lapadula), Makoumbou, Azzi (1’ s.t. Augello); Viola (dal 26’ s.t. Di Pardo); Petagna (dal 26’ s.t. Pavoletti); All. Ranieri.



Arbitro: Dionisi di L’Aquila.



Ammoniti: 21’p.t. Azzi (C), 11’ s.t. Soulé (F), 17’ s.t. Petagna (C), 28’ s.t. Dossena (C), 47’ s.t. Zortea, 48’ s.t. Pavoletti.