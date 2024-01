Frosinone-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Frosinone-Cagliari (domenica 21 gennaio con calcio d'inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. I sardi, autori di un'incredibile rimonta nel finale all'andata vinta da 0-3 a 4-3, si presentano a questo scontro diretto per la salvezza tra neo-promosse con un punto di svantaggio in classifica.



LE ULTIME - Di Francesco non può contare sugli indisponibili Baez, Cuni, Kalaj, Marchizza, Monterisi e Oyono. Dall'altra parte Ranieri deve fare i conti con le assenze di Lapadula, Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog e Shomurodov.



PROBABILI FORMAZIONI



FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Petagna, Pavoletti. All. Ranieri.