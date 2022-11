Giuseppe è lì, in testa alla Serie B. Col suo Frosinone guarda tutti dall'alto. Caso di nome (cognome) ma non di fatto.. Sempre titolare da inizio stagione, l’unica partita in cui è subentrato è quella da ex contro il Cosenza: "- Lì ho raggiunto diversi obiettivi. Ringrazio tutti per l'accoglienza che ho ricevuto"."Vincere aiuta a lavorare con serenità. Siamo una squadra giovane che deve crescere di settimana in settimana"."Beh, Lucioni. È una figura importantissima, ci dà consigli ogni giorno. Lo ringrazieremo per sempre"."Mi ripete di lavorare sempre più forte, quando vede che sembro dare qualcosa in meno è subito lì a spronarmi. Siamo anche vicini nello spogliatoio, quindi non si scappa"."Io vivo di calcio, ma siamo tutti e due molto bravi. Ci sfidiamo sulle carriere dei giocatori o sul numero di trofei vinti da una società"."Chiaramente la Serie A, ma anche la Premier League la guardo sempre con piacere"."Sì, avevo 7/8 anni e stavo facendo un torneo a Sarzana. Il papà di Federico all'epoca era osservatore della Fiorentina e mi segnalò"."Era un programma simpatico, a Firenze ha dato notorietà ai ragazzi che hanno partecipato. Ricordo che Bernardeschi aveva rifiutato di farlo, ma non credo sia stata un'esperienza che abbia fatto male"."Di un ragazzo alla mano. Andavamo a cena fuori insieme, ci divertivamo. Poi, in campo si trasformava e diventava determinato come lo vediamo oggi"."Ricordo una partita con la Primavera, a Chiavari, sotto il diluvio. Giocavo sotto età, per noi era una gara importantissima e quel giorno io e Federico eravamo titolari nel tridente d’attacco. Finì con una mia doppietta e un suo gran gol"."Chiaro, la sera tornati a Firenze siamo andati a mangiare il sushi"."E abbiamo anche scambiato la maglia, mi piace farlo con i miei ex compagni. La più importante è quella di Fede, ma tengo molto anche a quella del Parma di Pandev, col quale ho giocato a Genova"."Debuttare in Serie A è il sogno di tutti, ma farlo contro una leggenda dà un'emozione unica. Lì per lì pensavo solo a entrare bene, a fine partita mi sono reso conto di chi avevo davanti. E sono andato a salutarlo"."La prima azione: sono partito da dentro la nostra area, ho saltato Dybala e poi Bentancur mi ha fatto fallo quasi a metà campo prendendosi un giallo"."Siamo cresciuti insieme, ci conosciamo da quando abbiamo 11 anni. Con Nicolò perché siamo tutti e due di La Spezia. Vederli ad alti livelli è emozionante e mi fa piacere"."Ora penso a fare il massimo con il Frosinone che ha creduto in me e ha fatto un investimento importante"."Con Fabiano siamo rimasti in ottimi rapporti. Vincevo io, perché lui giocava alla Play molto meno di me. È di un’altra generazione"."Mah, sceglievo l'opzione della squadra casuale; altrimenti venivano troppo squilibrate. Ora invece gioco alla modalità Fut e il primo giocatore comprato è stato Messi. Penso che me lo porterò avanti fino alla fine"."E' vero, perché il suo modo di giocare assomiglia al mio. Poteva fare la seconda punta o l'esterno, proprio come me"."Ero nel Cosenza, l'ho saputo a poche ora dalla finale playout di ritorno. In quel momento non mi sono goduto la notizia perché dovevo pensare alla partita, poi la serata è diventata perfetta: salvezza conquistata e convocazione in Nazionale. E' stato un onore aver fatto quello stage, ora sogno di indossare la maglia azzurra in una partita"."Che i ragazzi convocati sarebbero stati seguiti, ed effettivamente qualcuno poi è stato chiamato in Nazionale. Io lavoro per raggiungere quell'obiettivo".