Frosinone, Cerofolini a CM: "Ribery un folle, Buongiorno faceva i compiti di scuola in ritiro"

Per anni Michele Cerofolini è stato considerato ‘l’altro’, quello che: ‘Ci sei anche tu?! Ah vabbè’, e lo sguardo andava subito da un’altra parte. Passava quasi inosservato, per molto era solo il ‘terzo portiere’. Oggi la musica è cambiata,dopo un periodo complicato nel quale era scivolata in zona retrocessione: "

"La prima volta aveva 19 anni e l'incoscienza di un ragazzo, non avevo capito l'importanza di quello che era successo e l'impatto che avrebbe avuto nella mia carriera. Quando ho avuto il secondo infortunio ero più maturo, avevo la consapevolezza di quello che stava succedendo anche perché ci ero già passato. Il primo giorno ho pianto, poi non vedevo l'ora di operarmi per ricominciare a lavorare"."La forza me l'ha data la voglia di sorprendere gli altri: in passato ci sono stati periodi in cui passavo sempre come il terzo portiere infortunato; e questa cosa non l'ho mai digerita. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far vedere a tutti il mio valore".

"Mi hanno fatto crescere in fretta, ho perso 2/3 anni di carriera ma sono migliorato a livello umano: se devo dare consigli a mia figlia Eva mi sento più pronto"."E non è un caso. Dopo tanti prestiti quando il mio cartellino era della Fiorentina, avevo bisogno di prendere in mano la carriera e non dipendere più da altri. Dovevo maturare e confermare quello che gli altri non avevano ancora visto in me".

"Il più alto in assoluto, forse, sono stati gli ultimi due mesi a Firenze con Italiano; ma questo periodo lo metto sicuramente tra i migliori perché sto avendo continuità di prestazioni"."C'è sempre uno studio, quando inizia la partita io al 90% ho già deciso dove tuffarmi se dovesse esserci un rigore; l'altro 10% lo fa l'intuito".

"Quello di Coda, era molto più angolato e forte. Ho toccato il pallone con la mano di richiamo, ma per un secondo ho avuto paura che fosse comunque entrato"."Pulgar (insieme alla Fiorentina, ndr), era illeggibile. Dopo gli allenamenti ci fermavamo sempre insieme, ma ammetto che gliene ho parati davvero pochi..."."Buffon è il più forte della storia, ma il mio idolo era Casillas. Sportiello mi ha aiutato molto quando era titolare a Firenze e io alle mie prime esperienze, Terracciano mi ha supportato molto soprattutto dal punto di vista psicologico".

"In settimana litigavo sempre con qualcuno. Durante un allenamento ho avuto un'incomprensione, poi chiarita con una risata, col preparatore atletico; quando eravamo in camera ho tirato un cappellino in testa a Lucioni, durante la partita ho tirato giù un attaccante... Meno male che la settimana è finita"."Eravamo in ritiro. La mattina dopo il risveglio mi vengono a chiamare dicendomi che il mister voleva parlarmi. Ci vediamo nel giardino dell'hotel e mi dice che ha fiducia in me, serve una buona prestazione per dargli modo di farmi rigiocare".

"Da quel momento fino all'arrivo allo stadio non l'ho vissuta benissimo, sentivo il peso della responsabilità. Ma la mia fortuna è che quando inizio il riscaldamento resetto sempre tutto e mi concentro solo sulla partita; ed è stato così anche quella volta"."La giornata perfetta, non potevo chiedere di meglio. Giocare al Franchi per me è come stare a casa, lì ho fatto il raccattapalle e ho accompagnato i calciatori in campo quando ero piccolo".

"Ranieri e Sottil con i quali siamo cresciuti insieme nel settore giovanile. Ma anche Mandragora, Castrovilli, Venuti, Saponara... Abbiamo una chat Whatsapp, anche se ultimamente la usiamo poco. E quando ci scriviamo cerchiamo di non parlare di calcio?"Fino all'anno scorso giocavamo alla Play Station e commentavamo spesso delle nostre sfide; quest'anno siamo diventati tutti padri, abbiamo smesso di giocare alla Play e ora ci confrontiamo anche su pannolini e biberon"."Nicolò è sempre stato un ragazzo super allegro: forte in campo e una testa calda fuori; faceva scherzi a chiunque, ma sempre senza cattiveria. Con Buongiorno ho condiviso la camera in tutti i ritiri dall'Under 18 all'Under 21, è sempre stato un ragazzo tranquillo e senza eccessi: pensate che in ritiro si portava sempre i compiti di scuola o dell'università, e io dovevo stare due ore zitto perché lui doveva studiare".

"E' un mix tra Zaniolo e Buongiorno: un ragazzo esuberante che non si ferma un secondo, come in campo; è sempre a suo agio e parla con tutti. A me piaceva quando mi insegnava le parole in romano e le ripetevo prendendo in giro gli altri"."Eravamo un gruppo unico, dall'Under 18 all'Under 21 saremmo stati sempre gli stessi 25/26 ragazzi. Pensate passare una settimana al mese con le stesse persone per 5/6 anni... Appena finito quell'Europeo ho vissuto una settimana bruttissima perché sapevo che non sarei più tornato in quel gruppo. Ed eravamo anche forti, oggi la maggior parte di quei giocatori sono in nazionale A".

"Lo conosco perché veniva in prima squadra ad allenarsi quando ero alla Fiorentina, è un bravissimo ragazzo con grandi potenzialità. Non vedo l'ora di vederlo giocare ad alti livelli per confrontarsi con i più forti, sono sicuro che farà bene"."Scelgo quella di quest'anno contro il Südtirol, il tiro parato a Masiello che aveva calciato da fuori area"."Ribery, un calciatore folle. E' arrivato alla Fiorentina a 37/38 anni, ma durante gli allenamenti saltava gli altri facendo soltanto finte di corpo: all'inizio sembrava che i giocatori si spostassero. E quando si metteva in testa che doveva vincere, prendeva palla e dribblava tutti".

