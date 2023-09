Brutte notizie per il Frosinone: Harroui, out per una frattura al quinto metatarso del piede destro, si è operato in mattinata a Perugia. A comunicarlo è il club attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali:



"Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Abdoulrahmane Harroui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia".



OUT - I tempi di recupero saranno lunghi. Il giocatore dovrebbe essere ai box per i prossimi 2-3 mesi.