Walid Cheddira, attaccante del Frosinone, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dopo la prima rete in Serie A nel match contro il Sassuolo. Il giocatore, di proprietà del Napoli, ha toccato diversi argomenti tra cui la scelta della Nazionale marocchina, preferita a quella italiana.



PRIMO GOL IN SERIE A - "Bellissima sensazione. Sarà banale, ma è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio".



NAPOLI - "Rimangono tra le favorite per lo scudetto, i valori sicuramente verranno fuori".



NAZIONALE - "Nel momento in cui l’Italia non si è mai fatta sentire e il Marocco si è interessato, mi ha seguito, mi ha chiamato fino a convocarmi per il Mondiale, non c’è stata difficoltà di scelta... Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo entrati nella storia come prima africana in semifinale al Mondiale. Un percorso entusiasmante coronato dall’essere accolti da una marea di gente in Marocco, fino a poi arrivare a incontrare il re Muhammad VI al Palazzo Reale di Rabat e ricevere dalle sue mani l’onorificenza. Incredibile".



SEGRETI DI QUESTO FROSINONE - "Questa squadra ha diverse armi ma certo il sacrificio e l’aiuto reciproco è la cosa che ci sta portando ai risultati".



DI FRANCESCO - "Il mister è un top. Ha una mentalità propositiva e offensiva."