Raman Chibsah, centrocampista del Frosinone, parla a Dazn dopo lo 0-0 contro il Milan: "Peccato non aver vinto, ma ci godiamo questo punto. Nelle ultime due partite abbiamo dato un segnale anche per fare un regalo di Natale ai nostri tifosi. Cambio allenatore? Purtroppo paga sempre l'allenatore e ci dispiace per Longo. Con Baroni è cambiato qualcosa, è tornato lo spirito giusto nella squadra. Dobbiamo continuare così, la strada è quella giusta"