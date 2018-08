Il Frosinone spinge per D’Alessandro, tratta con l’Inter per il giovane Pinamonti e prova a inserirsi per Lapadula (Genoa), su cui c’è in vantaggio il Parma (sullo sfondo resta l’Udinese). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il Parma viva l’ipotesi Destro (Bologna), domani è il giorno di Grassi in prestito senza riscatto.