Inizia oggi il weekend della. Si parte alle 18, con. Partita senza nessun valore per la classifica, tra due squadre già retrocesse, che vogliono però chiudere nel migliore dei modi una stagione difficile per iniziare un nuovo corso in Serie B. Ultima presenza da calciatore per Sergio Pellissier, che dopo aver salutato il Bentegodi oggi dà ufficialmente l'addio al calcio giocato.