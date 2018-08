Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che, dopo il pari ottenuto contro il Bologna, è tornato a lavorare in vista della gara esterna di domenica prossima sul campo della Lazio. A Ferentino la squadra ha svolto il riscaldamento, un lavoro aerobico ed una serie di possessi palla. Differenziato per Daniel Ciofani, terapie per Hallfredsson. Il centrocampista islandese, uscito anzitempo contro il Bologna, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve contrattura al muscolo gracile della coscia sinistra, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.