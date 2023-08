Dopo Kaio Jorge, ecco un altro brasiliano che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo del Frosinone: è notizia di questa sera, riportata da Sky che i ciociari hanno chiesto al Real Madrid il prestito secco senza diritto di riscatto di Reinier, trequartista brasiliano che è arrivato in Spagna sulle orme di Vinicius Jr nel 2020 e che nel tempo è stato prestato anche a Borussia Dortmund e Girona.



DA RILANCIARE - Non un grandissimo score per lui, appena 3 gol in due anni con i gialloneri e uno con i biancorossi, ma un grande talento che attende solo di essere risvegliato. Eusebio Di Francesco sogna un altro colpo stimolante per tentare una storica salvezza per i colori rossoblu.