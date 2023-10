Il Frosinone quest'anno potrebbe diventare un caso da studiare. Un modello da seguire. In positivo, chiaro. Nei cinque campionati europei principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna), nessuno dopo otto giornate è lì, tra settimo e ottavo posto spendendo così poco sul mercato come i giallazzurri. Un milione e 700mila euro, come riporta il Corriere dello Sport. Per capirci, in Inghilterra il Newcastle ne ha spesi 150. Cifre che evidenziano ancora di più il grande lavoro fatto dal presidente del Frosinone Stirpe e il capo dell'area tecnica Guido Angelozzi. Il settimo posto del Frosinone - stessi punti di Monza e Lecce - nasce da un progetto ben preciso: da quelle parti è stato messo in piedi un laboratorio dove i giovani possono crescere senza pressioni con la possibilità di sbagliare. E la scelta di Eusebio Di Francesco va in questa direzione, l'allenatore ha scelto i giallazzurri per rilanciarsi dopo due anni senza panchina. Talenti, qualche punto fermo e un allenatore che abbia il coraggio di lanciare i ragazzi: ecco la formula giallazzurra, un progetto sul modello di Empoli e Sassuolo. E presto, qualcuno di loro, potrebbe diventare protagonista sul mercato.



Gatti ma non solo, sfoglia la gallery per vedere i giocatori lanciati dal Frosinone negli ultimi cinque anni