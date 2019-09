Frosinone-Cosenza 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 23' Ciano rig. (F), 52' Carretta (C)



Frosinone (4-3-1-2): Iacobucci; Salvi, Ariaudo, Brighenti, Zampano; Paganini, Vitale (71' Tribuzzi), Haas; Ciano (61' Novakovich); Citro, Trotta (68' Rodhen). All. Nesta.



Cosenza (3-4-3): Perina; Capela (48' Idda), Monaco, Legittimo; Bittante, Bruccini, Kone, D'Orazio (64' Corsi); Carretta, Rivière (48' Baez), Pierini. All. Braglia.



Arbitro: Rapuano di Rimini.



Ammoniti: 22' Bittante (C), 41' Bruccini, 48' Kone (C), 48' Paganini (F), 69' Brighenti (F), 50' s.t. Ariaudo (F)



Espulsi: 51' Paganini (F) per doppia ammonizione