Colpaccio del Frosinone a Ferrara, che conquista la sua prima vittoria stagionale, un perentorio tre a zero, si porta ad una sola lunghezza dall’Empoli avvicinandosi anche al gruppone che lotta per la salvezza e lasciando in solitudine sempre più disperata il Chievo di Ventura. Gettate le premesse del successo nel finale del primo tempo col gol di Chisbah, il Frosinone ha messo al sicuro il risultato dandogli proporzioni impensabili alla vigilia nella ripresa, quando ha reagito senza colpo ferire all’assalto della Spal e in contropiede ha messo al sicuro con Ciano ed in extremis con Pinamonti tre punti preziosissimi. Ora la panchina di Longo riprende solidità e le speranze di rientrare da protagonista nella lotta per la permanenza si consolidano.



Ma procediamo con ordine. Il primo tempo è caratterizzato da una certa supremazia territoriale della Spal ma si chiude col Frosinone in vantaggio grazie al ghanese Chisbah che, dopo essersi visto annullare giustamente un gol viziato da una doppia infrazione, posizione di fuorigioco sull’assist di Zampano e tocco di mano nella deviazione conclusiva (32’), porta in vantaggio la sua squadra deviando in maniera ineccepibile, di testa, alle spalle di Gomis un pallone egregiamente messo in mezzo da Ciano dalla bandierina sul primo calcio d'angolo battuto dal Frosinone (40’). E' la prima volta che la squadra di Longo si trova in vantaggio in trasferta. E’ una beffa per la Spal che nella prima mezz'ora aveva dettato legge sotto la regia di un ispirato Schiattarella, ben sostenuto dal solito Missiroli e creando buone proposte sulle fasce con Fares e soprattutto con l'intraprendente Lazzari che riesce spesso ad avere la meglio su Capuano e a mettere in mezzo. Se la Spal non riesce a far fruttare questa supremazia è perché Petagna appare troppo legnoso per sfuggire alla morsa di Ariaudo e Goldaniga e Paloschi non appare felice nelle sue giocate. Il Frosinone prende coraggio nell’ultimo quarto d’ora con un paio di incursioni di Ariaudo e di Ciano e una maggior pressione complessiva. Atteggiamento che porta al meritato vantaggio, malgrado la traversa colpita in mischia da Paloschi al 43'.



In apertura di ripresa la Spal parte a testa bassa, ma il Frosinone si attesta con ordine in difesa serrando le file a centrocampo e impedendo agli spallini, grazie anche alla generosità ed alla fisicità di Cisbah e Campbell, autentici giganti, di concretizzare le loro ambizioni di rimonta. Ed all'8' il Frosinone raddoppia grazie a Ciano che trasforma in gol, inserendosi in posizione centrale, un traversone di Campbell al termine di una lunga sgroppata sulla fascia sinistra. Lo 0-2 è una mazzata per gli spallini. Semplici corre ai ripari e cerca di potenziare la forza d'urto dei suoi inserendo Antenucci al posto di Cionek e Lazzari per Valoti. Il fronte offensivo si allarga, anche Petagna si muove di più e meglio ed Antenucci vivacizza il gioco ma spesso si intestardisce in dribbling insistiti. La difesa del Frosinone non batte ciglio. La Spal ne cava una serie di mischie, tre calci d'angolo, ma un solo tiro pericoloso, quello di Fares che Sportiello alza in angolo (23'). In un paio di disimpegni si rende pericoloso ancora il Frosinone che, servito da Beghetto, segna per la terza volta con Pinamonti, appena entrato in campo, il suo primo gol in A, proprio sul filo della fine, al 44'.



IL TABELLINO



Spal-Frosinone 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 40' p.t. Chibsah (F), 8' s.t. Ciano (F)



Assist: 40' p.t. Ciano (F), 8' s.t. Campbell (F)



Spal (3-5-2): Gomis; Cionek (11' s.t. Antenucci), Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti (11' s.t. Everton Luiz), Fares; Paloschi (32' s.t. Flocari), Petagna. All. Semplici.



Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (15' s.t. Gori), Beghetto; Ciano (19' s.t. Cassata), Campebell; Ciofani (43' s.t. Pinamonti). All. Longo.



Arbitro: Chiffi di Padova



Ammoniti: 25' p.t. Maiello (F), 28' p.t. Fares (S), 34' p.t. Chibsah (F), 39' s.t. Lazzari (S), 46' p.t. Ciano (F), 2' s.t. Schiattarella (S), 38' s.t. Sportiello (F), 41' s.t. Campbell (F), 45' s.t. Pinamonti (F)