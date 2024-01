Frosinone, Cozza e Hadjam: due nuovi nomi per la corsia mancina. Aspettando Zortea e Zerbin...

Nonostante un’apparente quiescenza, il Frosinone si accinge a. Urge pigiare forte sull’acceleratore per fornire ad Eusebio Di Francesco ulteriori rinforzi, preziosi per aiutare la squadra nel percorso di raggiungimento del sogno salvezza. Con l’affareormai prossimo a vivere le sue battute conclusive (si aspetta il via libera definitivo dell’Atalanta nonostante gli accordi totali raggiunti da tempo, ndr) e in attesa di chiudere per il ritorno diin prestito dal Napoli ( confermato quanto riportato la scorsa settimana ), i giallazzurri adesso stanno riversando le loro attenzioni su altre zone di campo.dell’Udinese è un profilo che piace alla dirigenza ciociara, ma al momento tutto si è fermato a dei semplici contatti esplorativi. Il classe ’94, infatti, non è l’unico nome presente sulla lista stilata dal club di viale Olimpia che, nei giorni scorsi, ha sondatodel Wolfsburg. Approcci di carattere esplorativo, utili ad acquisire conoscenza in merito ad una sua possibile partenza dai biancoverdi a titolo temporaneo. Francese con origini italiane, è cresciuto nel Montpellier dove ha compiuto la classica trafila nelle giovanili prima di affermarsi in prima squadra. Con “I Lupi” è legato da un contratto fino al 30 giugno 2027.L’altro giocatore che intriga parecchio è, promettente 20enne franco-algerino di proprietà del Nantes per il quale si sono registrati contatti approfonditi tra le parti. Sulle sue tracce, in aggiunta a quanto detto, si segnala lo Young Boys che spinge per andare a dama in tempi celeri. L’ex Paris FC già in passato fu vicino al trasferimento in Italia con Salernitana e Torino come squadre maggiormente propense ad accaparrarsene le prestazioni. Difficile, rimanendo in tema esterno basso mancino, un imminente approdo all’ombra del Campanile di. Ogni discorso legato al talento colombiano in forza all’Atlético Nacional, con ogni probabilità, è rinviato alla prossima estate.Passando al capitolo. La concorrenza per il trequartista classe 2006, però, non manca ed ilin questo momento occupa una posizione di vantaggio rispetto al folto gruppo di squadre interessate. Per quel che riguarda le uscite, non si registrano novità di rilievo.è il giocatore più chiacchierato: in tal senso, Palermo e Cremonese (, ndr) sono le formazioni che ci stanno provando concretamente. Sul fronte, la pista che conduce al Bari si è raffreddata. L’uruguaiano, nel frattempo, è tornato a correre sul campo dopo l’infortunio accusato a dicembre in occasione della sfida di campionato contro la Juventus. Resta sul piede di partenza, infine,. Al di là di qualche timido approccio dalla Serie B di Bari ed Ascoli, non si segnalano sviluppi degni di nota.