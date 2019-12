Frosinone-Crotone 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 24' Mazzotta (C), 43' Paganini (F), 90' Marrone (C)



Assist: 24' Mustacchio (C), 43' Ciano (F)



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Haas, Maiello (91' Citro), Gori, Zampano; Ciano (70' Trotta), Dionisi. All. Nesta.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Marrone; Mustacchio (77' Rutten); Molina, Barberis, Massias, Mazzotta; Simy, Vido (69' Gomelt). All. Stroppa.



Arbitro: Ghersini di Genova.



Ammoniti: 32' Simy (C), 48' Krajnc (F), 89' Brighenti (F).