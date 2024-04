La prima cosa che viene in mente guardando le ultime partite del Frosinone è che, forse, non sia in linea con i tempi moderni. Come se pensasse ancora di essere negli anni ‘80, quando la vittoria valeva due punti e il pareggio veniva accolto con spirito positivo. Ieri a Torino, rimanendo in tema,. Un’apparente sindrome da pareggite acuta che, però, va inquadrata e contestualizzata al momento. Ed il bicchiere, di conseguenza, va visto come mezzo pieno. Il lungo periodo negativo attraversato finalmente sembra solo un lontano ricordo.

In primis, c’è la classifica a parlare con apporto prezioso.. La temporaneità è d’obbligo, chiaramente, in attesa che i bianconeri recuperino gli ultimi 20’ del match sospeso con la Roma. Però il quadro complessivo attuale lascia ben sperare, nonostante i risultati ottenuti dalle rivali - alcuni dei quali sorprendenti - abbiano diffuso qua e là sensazioni di rassegnazione ingiustificata nell’ambiente. La lotta salvezza è apertissima ed i ciociari sono in corsa più che mai, già proiettati con la testa alla sfida di venerdì sera con la Salernitana. Il calendario delle prossime 5 gare, inoltre, prevede due scontri diretti con l’Empoli e la già menzionata Udinese: dire che il Leone è padrone del proprio destino non rappresenta un’eresia.

Poi c’è da analizzare il campo e tutte le dinamiche che ne conseguono. Nello 0-0 di ieri,, sbarrando la strada alle sortite offensive di un Toro prevedibile e in palese difficoltà di manovra.. La fotografia è tutta racchiusa in un dato:, roba impensabile fino a qualche settimana fa. Sugli scudi la difesa, benissimo il centrocampo conche sta diventando un fattore sempre più incisivo. L’ex Milan allunga, strappa, cuce e interdice. In pratica, fa tutto. Ieri in possesso sembrava un attaccante aggiunto con- a sorpresa - più decentrato a sinistra, una volta persa la sfera dettava i tempi di pressione sulla retroguardia rivale. Un esperto navigante trapiantato nel corpo di un 24enne al suo primo anno in A.

Tutto bello e tutto così palese da sembrare persino banale.. A cominciare dalla mancanza di lucidità negli ultimi metri.a, nonostante un atteggiamento più equilibrato durante il possesso avversario dovuto al cambio modulo, le sue occasioni le costruisce a meraviglia ma. Era accaduto a Napoli, si è ripetuto all’Olimpico Grande Torino. Ed a 5 giornate dalla fine, cinismo e concretezza non dovrebbero mancare. Poi c’è ile relativa scossa che non danno.p, non tanto per le giocate mal riuscite ma per l’atteggiamento indolente mostrato. Di ardua lettura la sostituzione di, anche ieri luce splendente dei giallazzurri, e che è suonata un po’ come una controversia. Per l’argentino settima “uscita” nelle ultime nove partite a pochi minuti dal triplice fischio, giunta con il risultato in bilico. E l’interrogativo sorge spontaneo: i ciociari possono permettersi di rinunciare al loro uomo più forte e pericoloso quando c’è ancora la possibilità di determinare? Un quesito lecito che, unito agli altri aspetti, accompagnerà la marcia di avvicinamento alla gara con la Salernitana. DiFra a Dazn l’ha definita “la partita più importante della stagione”. E come dargli torto.