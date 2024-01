Frosinone, definito l'arrivo di Demba Seck dal Torino: i dettagli

GS

Arriva un colpo a sorpresa da parte del Frosinone, Il direttore dell’area tecnico-operativa Guido Angelozzi ha infatti definito l’arrivo di Demba Seck dal Torino. In questi minuti, i due club stanno sistemando gli ultimi dettagli, prima di dare la fumata bianca, prevista per la giornata di domani quando il giocatore si unirà alla squadra di Di Francesco. L’affare si chiuderà sulla base di un prestito per 6 mesi, con il possibile inserimento di un diritto di riscatto per la società ciociara (dettaglio che sta venendo ultimato tra le parti). Definita la trattativa in serata, per Seck comincerà una nuova avventura, come riportato da Sky Sport.



In questa stagione, chiuso dall'arrivo di Duvan Zapata dall’Atalanta, il 22enne senegalese ex Spal (già cercato in questa sessione di mercato anche dalla Cremonese) ha disputato solo 9 partite, senza mai trovare la via del gol.