Eusebio Di Francesco affronta il suo passato all'Olimpico. Il suo Frosinone affronterà la Roma, squadra con cui ha raggiunto una semifinale di Champions League. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa: "Domani giocheremo in un ambiente diverso, lo conosco, il pubblico sosterrà molto i giallorossi. Mourinho vorrà un atteggiamento diverso dei suoi, ha vissuto tanti momenti difficili come questi e sa benissimo come gestirli. Potrebbe abbassare Cristante. Kaio Jorge non sarà dei nostri. Abbiamo avuto qualche problema con Romagnoli e Garritano. Domani deciderò.Abbiamo una buona qualità, dobbiamo lavorare per farla diventare ottima".