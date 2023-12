Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, a DAZN: “Ho detto ai ragazzi di affrontare le e partite sempre nello stesso modo, io da allenatore cerco di fargli trovare la serenità sapendo che la forza sta nell’affrontare queste gare con il sorriso".



VLAHOVIC - “Cambiano le caratteristiche della squadra. Anche l’assenza di Chiesa, che può mettere in difficoltà con le sue ripartenze mentre Yildiz è più di tecnica, più bravo a mandare gli altri nello spazio. Questo non deve cambiare però la nostra preparazione alla gara, non ho mai fatto la formazione sugli avversari”