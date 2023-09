Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati la sua scelta di accasarsi a Frosinone, ma anche i nuovi acquisti e le squadre favorite per lo scudetto:



LA SCELTA FROSINONE - "Angelozzi mi ha chiamato per fare una chiacchierata, non ci ho pensato un attimo. Avevo in piedi qualche trattativa, una bella proposta dalla Cina. Frosinone è stata la priorità, ho badato, come spesso ho fatto, più al lato umano che a quello economico. Mi sento nel posto giusto. Mi avevano fatto passare la voglia, ma non ho mai pensato di smettere".



CHEDDIRA E HARROUI - "Cheddira non vede l’ora di sbloccarsi, si muove bene e attacca gli spazi, Harroui è una mezzala che ha fame di gol. Vive per attaccare. Estro e fantasia non vanno annullati e bisogna puntare l’uomo uno contro uno".



GLI ACQUISTI DALLA JUVE - "Barre è il regista classico di una volta. Soulè ha gran velocità, Kaio sta arrivando. I giovani vanno fatti giocare e devono sbagliare per crescere. Io non guardo la carta d’identità".



TERZINI - "Theo Hernandez è l’esempio del terzino moderno. Avete visto Calabria fare bene il mediano. Ma attenzione: il calciatore non va mai messo in difficoltà".



CORSA SCUDETTO - "Inter e Milan sono partite forte, il Napoli è campione. Ma occhio alla Juve. Mi sono piaciuti Thuram per come gioca con il compagno e il milanista Reijnders".