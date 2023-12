Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Napoli in Coppa Italia:



"I miei ragazzi terribili? Sono contento dell'appellativo, è merito loro e della società che ci garantisce la tranquillità di poter lavorare tutti i giorni. Ci eravamo allenati in maniere differenti per affrontare questa partita. Il segreto della mia rinascita? In passato forse ho sbagliato alcune gestioni, ma si ricordano sempre le ultime istantanee. Io mi sono guardato dentro, sono diventato nonno e penso ai miei nipoti nei momenti di difficoltà. Il calcio è un divertimento ma ci vuole passione da mettere nel duro lavoro di tutti i giorni. Abbiamo giocato senza terzini, ora voglio recuperare gli infortunati".



BARRENECHEA - "E' il vero regista del calcio. Ci sono pochi giocatori alla sua età con la sua personalità e le sue qualità. Gli mancavano un po' di esperienza nella categoria e di intensità quotidiana negli allenamenti. Per poter affrontare il Napoli bisogna metterci determinate caratteristiche, i miei ragazzi lo hanno capito".



MERCATO - "I ragazzi lo sanno, sono contento se ricevono attenzioni. Ma il loro sogno non è questo, ma la salvezza del Frosinone. Il futuro è qua, passa di qua, mi auguro che lo abbiano capito una volta per tutte".