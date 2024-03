Frosinone, Di Francesco: 'Bisogna stare sempre sul pezzo, vi spiego la scelta di Turati'

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Sassuolo. Fischio d’inizio alle ore 15.00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



Le sue dichiarazioni: "Da cosa deriva la scelta di Turati dal 1'? Dagli allenamenti. Ho creato questa competitività e ritengo opportuno che, in base a come vedo i ragazzi negli allenamenti, scelgo per la partita, Bisogna stare sempre sul pezzo, per meritarsi spazio e andare ad ottenere il risultato finale".