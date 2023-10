Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari all'Unipol Domus. Queste le sue dichiarazioni:



CUNI AL POSTO DI CHEDDIRA - "La scelta di Cuni si lega allo stato di forma, volevo dare un po' di riposo a Cheddira anche in vista della Coppa Italia. Nei mei ragionamenti non esistono titolari fissi. Siamo partiti con l'idea di dare spazio ai giovani, però ci sono anche giocatori meno giovani e il mio compito è di metterli insieme. Nella filosofia di questa squadra c'è coraggio".



LO STADIO - "L'ambiente oggi può fare la differenza, conosco il popolo sardo, non abbandoneranno mai la squadra. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento".



LA VISITA DI SPALLETTI - "La visita di Spalletti è stata molto piacevole, è bello che vada in giro anche per gratificare il lavoro di questi ragazzi".



SOULE' - "E' un piacere allenarlo. Non smetterebbe mai di calciare e divertirsi, devo mandarlo via dal campo e questa è la cosa più bella. Noi dobbiamo essere bravi a non toglierla".