Frosinone, Di Francesco: 'Ci mordiamo le mani, devo capire quello che è successo'

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro il Sassuolo.



Che cosa le lascia questa sconfitta?

"Mi sembra di rifare sempre le stesse interviste. La squadra ha creato e al primo tiro ha preso gol. Dopo un possibile rigore, alla prima palla prendiamo gol. Abbiamo fatto un'ottima mezz'ora iniziale, dovevamo concretizzare di più. Nel finale il rigore ci avrebbe ripagato dello sforzo e di quanto meritato, invece siamo qui a morderci le mani".



I pochi istanti, dal possibile rigore per voi, è cambiato tutto.

"Non ho rivisto l'episodio, ma è l'insieme generale. Il Sassuolo ha fatto una partita di attesa e creato poco, ma ha fatto gol. Noi dovevamo essere più bravi a concretizzare e merito a loro: il risultato è quello che conta".



E' più preoccupato o, dopo la prestazione di oggi, pensa che questa sia la strada giusta per salvarsi?

"Avrei preferito esprimere meno bene quello che facciamo e fare punti. Devo capire bene quello che è successo oggi e, visto che accade da un po' di partite, dobbiamo fare diversamente".



Sul rigore discussione tra Kaio Jorge e Barrenechea.

"Non deve accadere di discuterne. Solitamente il rigorista è Soulé e poi Cheddira, non bisogna mai creare discussioni. Enzo è andato a prendere la palla, ma non doveva battere il rigore. E' un episodio negativo".



Ha già parlato alla squadra?

"Ragioniamoci bene, a caldo si dicono cose senza senso".



Come sta Valeri?

"Brutta distorsione alla Caviglia, vedremo in settimana. Un periodo un po' così, speriamo di superarlo".



Come si archivia questa pagina, visto che i suoi giocatori sono molto giovani?

"Valuteremo e li ascolteremo un po' di più. Il gioco rimane, ma i punti son pochi. Le partite diventano sempre meno".