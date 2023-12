Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del suo Frosinone all’Olimpico di Roma contro la Lazio.



MOMENTO - “Non si parte mai mentalmente battuti affrontando una grande squadra in un grande stadio. Loro hanno delle carenze come noi delle mancanze sui terzini. Dobbiamo modificare qualcosa rispetto alla nostra impostazione di base. bisogna tornare a fare punti, veniamo da troppe sconfitte. Non dico che sarà questa la gara giusta ma andremo a Roma per provare a vincere. Saranno sicuri assenti tutti i terzini. Ibrahimovic non è ancora recuperato del tutto, in quanto molto debilitato. Reinier è tornato ieri in gruppo e Mazzitelli, anche se non ha sempre fatto tutto, si è allenato con maggiore continuità con il resto della squadra. Riguardo gli altri conoscete già la situazione”.



SI CAMBIA - “Sicuramente Turati ha avuto qualche difficoltà, ma non mi sono piaciute alcune critiche piovute su un ragazzo che ha dato tanto a questa squadra. Valuterò come sempre e sarò attento a tutte le dinamiche cercando di fare la scelta giusta”.



LAZIO - “Temo la grande qualità dei loro centrocampisti e degli attaccanti. Non hanno Immobile ma Castellanos è molto bravo e cerca soluzioni interessanti. Hanno fatto un ottimo percorso in Champions, anche se finora hanno avuto delle difficoltà in campionato. E’ una squadra temibile e dovremo stare attenti senza snaturare la nostra filosofia”.