Intervenuto a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato così: “Vedere queste partite ci avvicina al calcio, al di là del fatto che io dovrei guardare agli errori nostri. Ma creare 7-8 occasioni da gol, significa voler fare la partita. Noi abbiamo lasciato qualche buco di troppo in mezzo al campo, ma sapevo che i ragazzi sarebbero venuti fuori. Questa è la vittoria loro, del gruppo, di quelli che hanno giocato meno. I ragazzi giovani? Io credo in loro, il fatto di non buttar via la palla. Il Sassuolo nei primi 20 minuti ci ha creato difficoltà. Noi abbiamo continuato a giocare ed ero convinto che avremmo recuperato, anche soffrendo. Loro hanno perso palleggio nel secondo tempo. Io ho cambiato le uscite là davanti, nelle modifiche che ho fatto ho trovato dei vantaggi, cambiando. Sono felice del fatto che i ragazzi credono a quello che io sto proponendo. Non ricordo più niente del mio passato, sono stato in vacanza con Dario (Marcolin, ndr) e mi ha cancellato tutto (ride, ndr). Totti in tribuna? Mi auguro si sia divertito. Ha visto delle giocate di qualità. Per me è motivo di orgoglio. È venuto anche a trovarmi in allenamento e abbiamo parlato un po’ di quello che stavamo facendo. Lui è un esteta”