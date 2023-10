A pochi minuti da Roma-Frosinone, Eusebio Di Francesco - grande ex di questa sfida - ha parlato ai microfoni di Dazn, raccontando l'emozione del ritorno all'Olimpico e le scelte di formazione:



LA PARTITA - "Affrontare la Roma è difficile già di per sé, le potenzialità della Roma sono immense, e nel loro stadio hanno il dodicesimo uomo in campo. Conosco le difficoltà che affronteremo, è normale che dovremo mettere tutti noi stessi all'interno di questa gara."



CAMBIO DI ASSETTO? - "Ho cambiato più gli interpreti, Monterisi ha sempre fatto il terzino, sarà un sistema di gioco dinamico in base anche alle situazioni e alle condizioni fisiche."



CHEDDIRA IN PANCHINA - "Si lega a un discorso per poter recuperare, mettere un giocatore più fresco, contro la Fiorentina i ragazzi hanno speso tanto. Ora abbiamo la fortuna di avere 5 cambi che ci permettono di cambiare interpreti a partita in corso".



RITORNO ALL'OLIMPICO - "Ero tornato da allenatore ai tempi del covid. Sono felice di trovare lo stadio pieno, l'importante è che sia una bella partita".