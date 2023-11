ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter. Queste le sue principali dichiarazioni:"Sì, peccato perché avevamo avuto una opportunità con Oyono poco prima. Abbiamo giocato a viso aperto, come volevamo, e dimostrato di poterci stare, anche con tanti ragazzi giovani qui a San Siro. La differenza poi, nei valori e nei giudizi, la fanno determinati episodi, che fanno parte del calcio. Sono positivi o negativi, non mi ci appello. Non so se Dimarco ha tirato o crossato, ma è comunque un gol che se ne vede uno ogni tot anni. Già sono una squadra di campioni, poi sul secondo gol è scivolato Okoli e da lì è venuto fuori il rigore di un altro giocatore che sta facendo molto bene come Thuram. Ma sono contento di quello che hanno portato i ragazzi"."Un problema al polpaccio, peccato perché sta facendo molto bene e riesce a dare una grande mano in mezzo al campo. Il suo infortunio lo paghiamo, era successo anche a Cagliari, specialmente negli ultimi venti minuti"."Io sono cambiato, l'ho detto dall'inizio. Non esiste più un sistema di gioco, ma esistono dei principi: il calcio è dinamico, a volte l'Inter sviluppava coi quattro e diventava un 4-4-2. Il calcio sposta gli equilibri, per me nel calcio moderno c'è un passo in avanti e tanti allenatori stanno sposando questa idea, che io credo sia il futuro"."È un concetto che mi piace, molti erano sconosciuti ma c'è del talento. Serve pazienza, che significa lavorare per farsi trovare pronti. L'opportunità arriva, l'ho sempre detto ai miei ragazzi: basta farsi trovare pronti lavorando, così si costruiscono dei piccoli campioni".